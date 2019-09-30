Может изменить ход войны: бойцы ВСУ показали опасное оружие на Донбассе, видео

Украинские военные показали ударный беспилотник, который наносит удары по военной инфраструктуре боевиков из так называемой "ЛНР".

Его применяют в том случае, когда враги обстреливают украинские позиции, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, беспилотник был разработан и произведен в Украине.

На счету этого дрона – обезвреженная минометная батарея и склад с горючим для техники боевиков.

"Если бы этот комплекс появился два года назад, то, возможно, сегодня не понадобилось бы разведение войск, потому что у оккупантов просто не осталось бы войск, которые бы он мог разводить", - отмечают военные.

Боевой беспилотник поднимается в воздух на скорости 20 метров в секунду, после чего пересекает линию фронта. Из-за своего размера он остается незаметным для противовоздушной обороны противника.

Военные говорят, что такие дроны могут изменить ход войны на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о смерти молодого бойца ВСУ, получившего тяжелое ранение на Донбассе.