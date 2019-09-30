Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ, получившего тяжелое ранение на Донбассе

В Днепре скончался боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Аджавенко, получивший тяжелое ранение в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

О его смерти на своей странице в Facebook сообщил побратим умершего, боец "Донбасса" Николай Ворошнов.

"Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", - отметил военный.

Как известно, Аджавенко было 24 года. Пулевое ранение он получил 11 сентября возле села Пески Донецкой области. 12 сентября бойца прооперировали, медики боролись за его жизнь две недели, но он скончался.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в результате обстрелов со стороны боевиков 27 сентября на Донбассе погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.