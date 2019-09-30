На Кремль ТВ эпично засветили наемников ЧВК "Вагнер"

Российские пропагандисты оплошались в прямом эфире, засветив российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Центральноафриканской республике, где их, по заверению тех же пропагандистов, нет и никогда не было.

Соответствующее видео опубликовано на странице Twitter-аккаунта CIT.

"Вести недели" показали в ЦАР россиян, которые "не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнер", но что-то пошло не так", - говорится в подписи к кадрам, на которых пропагандисты берут интервью у одного из таких "ихтамнетов". На кадрах он утверждает, что не имеет никакого отношения к этой частной военной компании.

«Вести недели» показали в ЦАР россиян, которые «не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера», но что-то пошло не так pic.twitter.com/rY8B4NmX7e — CIT (@CITeam_ru) September 30, 2019

В сети тут же стали обсуждать кадры, отметив промах журналистов.

Как сообщал "Апостроф", ранее наемников Путина обнаружили в еще одной бунтующей стране.