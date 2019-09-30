RU  UA  EN

понедельник, 30 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 сентября

19:56
Разговор двух идиотов: сеть в истерике из-за "кремлевского хокку" Путина и Медведева
19:45
Порошенко взорвал сеть, пообещав заплатить 3 млн "за Гонтареву"
19:27
Когда стартует отопительный сезон и сколько придется платить: озвучены тарифы для областей
19:26
Порошенко вызвали на допрос "с пристрастием": в чем особенность
19:15
Где смотреть онлайн Лугано - Динамо: расписание трансляций
19:08
Капитуляция и самоубийство: эксперт указал на опасность договоренностей с Путиным по Донбассу
19:08
Стало известно, что Луценко рассказал адвокату Трампа по делу против Байдена
19:00
Опасного убийцу-беглеца поймали на выезде из Украины: подробности
19:00
12 плохих идей маникюра для коротких ногтей: какой дизайн уже не в моде
18:39
США ввели санкции против России за вмешательство в выборы: кого наказали
18:35
Эксперты рассказали о настроениях киевлян перед выборами городской власти
18:33
На Кремль ТВ эпично засветили наемников ЧВК "Вагнер"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Кремль ТВ эпично засветили наемников ЧВК "Вагнер"

понедельник, 30 сентября 2019, 18:33
переглянути новину українською

Российские пропагандисты оплошались в прямом эфире, засветив российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Центральноафриканской республике, где их, по заверению тех же пропагандистов, нет и никогда не было.

Соответствующее видео опубликовано на странице Twitter-аккаунта CIT.

"Вести недели" показали в ЦАР россиян, которые "не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнер", но что-то пошло не так", - говорится в подписи к кадрам, на которых пропагандисты берут интервью у одного из таких "ихтамнетов". На кадрах он утверждает, что не имеет никакого отношения к этой частной военной компании.

В сети тут же стали обсуждать кадры, отметив промах журналистов.

Как сообщал "Апостроф", ранее наемников Путина обнаружили в еще одной бунтующей стране.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Тут растет только картошка: как власть хочет "нажиться" на жителях Карпат

Зеленский vs крутейшие казино мира: когда в Украине будет собственный Лас-Вегас

Украинцы адекватно оценивают настоящее: они знают, что в беде - Михаил Минаков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: