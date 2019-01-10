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Наемников Путина обнаружили в еще одной бунтующей стране: фото

четверг, 10 января 2019, 13:58

В Судане во время подавления антиправительственных протестов заметили наемников из неофициальных российских частных военных компаний.

Об этом со ссылкой на представителей оппозиции сообщает газета The Times.

На опубликованных фото видно, что по городу передвигаются неустановленные вооруженные люди в военной форме с белым цветом кожи.

Прямых подтверждений того, что это россияне, нет, однако ранее сообщалось, что в Судане действуют бойцы ЧВК "Вагнера", связанной с олигархом Евгением Пригожиным, близким к главе Кремля Владимиру Путину.

Протесты в Судане связаны с недовольством граждан президентом Омаром аль-Баширом, который правит страной уже почти 30 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины установила 10 наемников ЧВК "Вагнера", которые могут быть причастны к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике.

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