Под Черновцами разгорелся скандал из-за издевательств учителя над ребенком в школе: видео

В Черновицкой области в селе Михальча учитель физики избил ученика за плохое поведение.

Об этом сообщает телеканал "НТН".

Инцидент, где учитель физики Виктор Драгомарецкий бьет ученика, выложили одноклассники пострадавшего. Стоит заметить, что школьники скрывали видео год.

На видео видно, как учитель несколько раз шлепнул парня ладонью, а затем ударил головой об стол. Учитель будто бы ругал парня за прическу и хотел выгнать с урока, но началась ссора.

"Нас никто не сообщил о том, что произошло: ни ученик, ни его мать. Учитель получит выговор или увольнение из-за несоответствующего поведения", - сказал директор Михальчанской школы.

Педагог сожалеет о содеянном. Сказал, что вспыхнул и не мог сдержать эмоций, потому что ученики мешали учебному процессу.

Правоохранительные органы заинтересовались делом. Однако, мать пострадавшего школьника попросила прекратить производство, потому что не имеет никаких претензий.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео жестокого избиения школьницы в Киеве. На кадрах можно увидеть, как несколько подростков налетают на одноклассницу и начинают бить и руками, и ногами