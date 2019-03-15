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Детям плевать на закон: в сети волна гнева из-за видео жестокого избиения школьницы на Троещине в Киеве

пятница, 15 марта 2019, 06:59

В сети появилось видео жестокого избиения школьницы в Киеве.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-аккаунте Киев оперативный.

На кадрах можно увидеть, как несколько подростков налетают на одноклассницу и начинают избивать и руками, и ногами. После этого на видео можно увидеть кадры "результатов трудов" компании подростков. После избиения лицо девушки выглядит очень обезображенным.

Кадры не оставили равнодушными многих украинцев. В сети тут же стали обсуждать ролик. Большинство пользователей сошлись во мнении, что, несмотря на принятый закон про буллинг, школьники продолжают избивать друг друга с особой жестокостью.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном зверски избили 12-летнего школьника. Кроме того, под Черкассами также избили третьеклассника. Он впал в кому.

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