Устроил "маневры" на дороге: под Киевом поймали рекордно пьяного водителя, фото

У задержанного бориспольскими патрульными 46-летнего водителя содержание алкоголя в крови превышало норму почти в 25 раз.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Во время патрулирования автодороги Киев-Харьков-Довжанский внимание полицейских привлек автомобиль Hyundai, который хаотично маневрировал с одной полосы на другую. Заподозрив, что водителю плохи и ему нужна помощь, патрульные остановили транспортное средство.

Как оказалось, 46-летний мужчина за рулем Hyundai был изрядно пьян. У него в крови было обнаружено 4,96 промилле алкоголя. Такая доза почти смертельна и в 25 раз превышает норму.

Освидетельствование на состояние опьянения происходило в присутствии двух свидетелей.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

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