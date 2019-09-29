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В Киеве авто на скорости протаранило забор кладбища: видео с места

воскресенье, 29 сентября 2019, 17:42
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29 сентября в Киеве легковой автомобиль Volkswagen по неизвестным причинам въехал в бетонный забор на Дарницком кладбище.

На место происшествия прибыла полиция, автомобиль эвакуируют.

По данным городских сообществ в социальных сетях, информация о пострадавших устанавливается.

Причины столкновения пока неизвестны. Судя по видеоролику, опубликованному в сети, водитель находится в адекватном состоянии.

Правоохранители устанавливают вину водителя в автомобильной аварии. На месте работает патрульная полиция.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18-летний украинец, на которого упал самоубийца в Варшаве (Польша) с высоты 18 этажа, находится в очень тяжелом состоянии, а сам самоубийца скончался на месте.

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