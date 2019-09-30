В Киеве обнаружили жуткую находку возле университета: опубликованы фото

В Киеве возле университета нашли труп мужчины, который висел на дереве.

Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Instagram.

Инцидент вызывает много вопросов, потому, что мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. Кроме того, на мужчине отсутствовали штаны, и следователи не обнаружили следов насилия. Также при погибшем не обнаружили никаких документов. Мужчине было около 40 лет.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Правоохранители устанавливают причины трагического происшествия. На месте работали следователи и криминалисты. Тело доставили в морг для дальнейшей экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", 30 сентября между станцией метро Берестейская и парком Нивки на железнодорожных путях было обнаружено тело 28-летнего парня. Парень, вероятно, упал или прыгнул с путепровода на проспекте Победы.