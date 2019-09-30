В Киеве произошло смертельное ЧП на мосту: опубликованы фото

В ночь на понедельник, 30 сентября, между станцией метро Берестейская и парком Нивки на железнодорожных путях было обнаружено тело 28-летнего парня.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Тело обнаружили машинисты поезда. Предполагается, что молодой человек упал или прыгнул с путепровода на проспекте Победы.

Как сообщается, личность молодого человека была установлена сразу, поскольку при нем был обнаружен военный билет. На месте событий работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала обстоятельства ЧП.

Также были опубликованы фото с места трагедии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 сентября в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 обнаружили тело молодого парня, которое лежало на козырьке подъезда 16-этажного дома.