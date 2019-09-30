В оккупированном Крыму уничтожают озера из-за нехватки воды: грустные фото

Недостаточное водоснабжение аннексированного Россией Крымского полуострова заставляет жителей истощать местные водоемы.

Фотографии исчезнувшего пруда в живописном уголке под Симферополем опубликовал в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым25%.

"Здесь был ставок от родника. Теперь воду откачивают водокачкой для обеспечения бытовых нужд населения. Ну вы поняли - воду там нам давайте уже..." - заметил в сопровождающей подписи к фото блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети на фото показали, как умирают реки в оккупированном Крыму.

Также стало известно, что в оккупированном Крыму до 2020 года Россия планирует построить тракт водоподачи. Он протянется от Северо-Крымского канала до Керчи и Феодосии.