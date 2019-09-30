В Украине родились сиамские близнецы: медики рассказали об их состоянии

В ночь на субботу, 28 сентября, в родильном доме №2 в Черновцах родились сиамские близнецы: две девочки с одним телом, но двумя головами.

Об этом со ссылкой на департамент охраны здоровья Черновицкой ОГА сообщает bukpravda.cv.ua.

Как рассказывает главный врач Городского роддома №2 Альберт Курицын, патологию беременности у жительницы Глыбокского района было диагностировано еще на ранних сроках. Однако из собственных убеждений от прерывания своей первой беременности женщина отказалась.

В течение всего срока беременности она была под наблюдением медиков, а рожать должна была в Киеве. Поскольку роды начались преждевременно, в 33 недели, их принимали в Черновцах. Из-за невозможности самостоятельного родоразрешения, женщине сделали кесарево сечение.

Состояние близнецов оценивают как стабильно тяжелое. Они находятся в реанимации роддома на искусственной вентиляции легких, им проводят необходимые обследования, а на днях планируют перевести в областную детскую больницу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в больнице Ровно 12-летняя девочка, которую медики забрали с мусорной свалки, родила ребенка.