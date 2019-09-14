Нашли на свалке: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

В больнице Ровно 12-летняя девочка, которую медики забрали с мусорной свалки, родила ребенка.

Об этом сообщает портал "ЧаРівне".

Пациентку ромской национальности забрали ночью врачи скорой медицинской помощи со свалки. Роды у нее принимали медики Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы центра это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 07:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшее, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, пока у ребенка есть проблема", - отметила Еникеева.

Вес новорожденного мальчика составил 3160 грамм, а его рост - 47 сантиметров.

Отмечают, что сама мама младенца родом из Закарпатской области.

Как сообщал "Апостроф", в США генеральный директор клиники был отправлен в отставку, после того как пациентка, находящаяся в коме около 10 лет, забеременела и родила ребенка.