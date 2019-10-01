По Львову и области пронеслись разрушительный ураган с ливнем: опубликованы фото и видео

Львовская область понесла серьезные убытки из-за непогоды, которая обрушилась на регион 30 октября.

По данным местных властей, в ночь на 1 октября из-за разрушительного урагана без подачи электричества остались 12 районов Львовской области.

По состоянию на утро 1 октября обесточенными остаются 65 населенных пунктов, 36 из них полностью отключены от подачи электричества.

Повреждения в электросетях устраняют 23 бригады ремонтников.

В то же время львовские СМИ опубликовали фотографии последствий непогоды. На них видно, что сильные порывы ветра повалили деревья и не только. В подъездах у людей начала скапливаться вода, а улицы превратились в реки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 28 сентября во Львове прошли сильные ливни, из-за которых многие дороги в городе затопило.