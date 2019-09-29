Авто утопали в "реках": на Львов обрушился мощный ливень, видео последствий

В субботу, 28 сентября, во Львове прошли сильные ливни, из-за которых многие дороги в городе затопило.

Соответствующие видео размещают в Facebook жители Львова.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, машинам приходилось проезжать через потоки воды, а пешеходам – спасаться от расходящихся "волн" на возвышенностях.

Местами, по словам очевидцев, проехать было практически невозможно.





"Тем временем, у нас проходит ежегодный традиционный фестиваль – "Праздник воды на перекрестке Сахарова и Витовского", – говорится в подписи к одному из видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 сентября Киев накрыла мощная непогода, которая принесла в столицу ливень, град и сильные порывы ветра, которые ломали деревья.