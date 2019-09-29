RU  UA  EN

воскресенье, 29 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 сентября

14:48
​В Кабмине сделали важное уточнение по поводу пассажирского сообщения с Крымом
14:32
Под Запорожьем авто вылетело на встречку и протаранило грузовик: фото смертельного ДТП
14:15
Актриса "Крепостной" скрывала свою беременность и родила первенца
14:06
Авто утопали в "реках": на Львов обрушился мощный ливень, видео последствий
13:37
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Зальцбург: расписание трансляций
13:35
В Кабмине сделали громкое заявление о запуске пассажирских перевозок в Крым: появилась реакция сети
13:33
Динамо - Днепр-1: онлайн видео трансляция
13:28
Илон Маск представил корабль для полетов на Марс и Луну: впечатляющие фото и видео
13:19
Ястремская разбила соперницу на престижном турнире в Китае: видео
12:58
Тоттенхэм Хотспур - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
12:52
В Китае автобус с людьми на скорости влетел в фуру, погибли десятки людей: фото с места
12:50
В России скончался известный крымский сепаратист: первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Авто утопали в "реках": на Львов обрушился мощный ливень, видео последствий

воскресенье, 29 сентября 2019, 14:06
переглянути новину українською

В субботу, 28 сентября, во Львове прошли сильные ливни, из-за которых многие дороги в городе затопило.

Соответствующие видео размещают в Facebook жители Львова.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, машинам приходилось проезжать через потоки воды, а пешеходам – спасаться от расходящихся "волн" на возвышенностях.

Местами, по словам очевидцев, проехать было практически невозможно.


"Тем временем, у нас проходит ежегодный традиционный фестиваль – "Праздник воды на перекрестке Сахарова и Витовского", – говорится в подписи к одному из видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 сентября Киев накрыла мощная непогода, которая принесла в столицу ливень, град и сильные порывы ветра, которые ломали деревья.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: