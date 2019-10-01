Под Николаевом пассажирский автобус попал в смертельную аварию с КАМАЗом: фото

1 октября возле села Мазуровое в Кривоозерском районе в результате столкновения рейсового автобуса международного сообщения и грузовика погиб один человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 6:45 на 290 км автодороги "Киев - Одесса" возле села Мазуровое в Кривоозерском районе с участием рейсового автобуса международного сообщения "Полоцк - Херсон" и грузовика КАМАЗ. В салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.

В результате столкновения 45-летний сменный водитель автобуса от полученных травм скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и пассажир указанного транспортного средства не пострадали.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом пожарные набирали воду из озера, но подъехали слишком близко и машина утонула.