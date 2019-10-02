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Обливали кровью и били: появился жуткий рассказ о курсах для журналистов в Крыму, фото и видео

среда, 02 октября 2019, 17:23
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Тренинг Бастион в Крыму Фото: МО РФ

В оккупированном Крыму российских журналистов заставили пройти чрезвычайно жестокие курсы по работе в горячих точках, в ходе которых их избивали и заставляли ползать по камням с мешком на голове под стрельбу из автоматов.

Об этом говорится в материале издания "Медиазона" со ссылкой на журналиста Свята Павлова, который был на курсах.

Журналиста с 30 коллегами отправили на учебно-практические курсы "Бастион" в оккупированный Севастополь, где разместили в казарме. В ходе тренинга их обязали ходить строем, а также запретили покидать территорию части.

"Армия с первого дня началась… 17 сентября была утренняя проверка, и старший сержант начал орать на всех, у кого, на его взгляд, заправлена неправильно кровать", - отметил он.

Также он рассказал о первых занятиях на тренинге с силовиками. По его словам, журналистов на лекциях унижали, а позже начали избивать в ходе практического занятия.

"Основной нарратив лекций был что журналист — никто, ничего не знает, и все ему нужно согласовывать с силовиками. А по легенде первых учений, мы едем в грузовике и на нас нападают террористы, начинают стрелять. Нам вообще не объяснили, что надо делать. Товарищ сержант сказал нам: вот этот раненый и тот раненый — все, стрельба началась… Они нас реально приложили прямо в камни мордой. Всех разложили, пнули по несколько раз ногой по телу, меня пнули раза два. И все, учения окончились", - говорит он.

На следующий день в аудиторию, где журналистам читали лекцию, ворвались морпехи, надели всем на голову мешки и начали бить. Затем их с мешками на головах отвезли на полигон и заставили ползать по камням.

"Это не очень приятно —рядом с тобой заряжают очереди, у тебя еще мешок на голове, ты задыхаешься и одновременно тебя пинают ногами. Поливали бараньей кровью, стреляли над головами, заставляли прыгать и отжиматься", - рассказал Павлов.

Через пару дней журналист покинул курсы оккупированный Крым за свои средства, поскольку начальство отказалось оплачивать ему билет.

Сразу после возвращения Павлов снял побои в больнице и обратился в Следственный комитет РФ с просьбой открыть дело на организаторов "тренинга", в частности руководителя "Бастиона" Алексея Захарова - директора специальных программ московского Центра защиты от стресса.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Евпатории оккупанты устроили милитаристскую акцию с детьми, одев их в военную форму и снарядив бутафорскими автоматами, на что бурно отреагировали в сети.

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