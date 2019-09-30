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Учат детей убивать: сеть возмутили фото школьников с оружием в Крыму

понедельник, 30 сентября 2019, 03:10
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Фото: RoksolanaToday&Крым25%

В Евпатории (аннексированный Российской Федерацией Крым) устроили очередную милитаристскую акцию с детьми, на что бурно отреагировали в сети.

Соответствующие снимки размещены на странице блогера, который пишет под ником "Roksolana Today & Крым25%", в Twitter.

‏"Евпатория. Просто субботний день на детском курорте!" - говорится в подписи к фото. На снимках запечатлены школьники с оружием, некоторые из них одеты в военную форму.

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"Страшно, что раньше, в моем детстве, мальчишки во дворах играли в войнушку, а теперь убивать учат профессионалы. Кто-то скажет, что и в Украине есть летние военные лагеря, но это все равно, что сравнить *** с пальцем! Не забывайте, что Украина с оружием защищает единство своих территорий", "Всеммир", "Православный ИГИЛ", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты в Крыму устроили детям сатанинский мастер-класс.

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