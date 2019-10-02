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Самые храбрые гуманитарные сотрудники в мире: названы победители премии Нансена в 2019 году

среда, 02 октября 2019, 19:37
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В среду, 2 октября, стало известно имя главного победителя правозащитной премии Нансена, которую уже 65 лет подряд присуждает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Премия была основана в честь норвежского полярного исследователя, известного деятеля в области защиты прав беженцев, Верховного комиссара Лиги Наций по беженцам, лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена.

В этом году такую награду получил Азизбек Ашуров, юрист и основатель организации "Юристы Ферганской долины без границ" (FVLWB) помог более чем 10 000 людей получить гражданство Кыргызстана после того, как после развала Советского Союза они стали лицами без гражданства.

"Я не могу стоять на месте, когда вижу несправедливость, - сказал Ашуров. Безгражданство - это несправедливость. Лица без гражданства не признаются ни одним государством. Они - как привидения. Они существуют физически, но не существуют на бумаге".

Ашуров и "Юристы Ферганской долины без границ" создали мобильные юридические клиники, которые ездили в отдаленные районы на юге страны, чтобы найти уязвимые и социально маргинализированные группы населения. Путешествуя своей горной стране, мобильные юридические клиники полагались на свой старенький внедорожник или вообще ехали верхом.

Благодаря усилиям Ашурова и других активистов, Кыргызстан смог стать первой страной, которая полностью преодолела проблему безгражданства.

Награда УВКБ ООН по делам беженцев Нансена состоит из памятной медали Нансена и денежной премии в размере 100 000 долларов США, которую предоставляют правительства Норвегии и Швейцарии.

Были также объявлены региональные победители премии Нансена из Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока, которые удостоились награды за выдающуюся гуманитарную работу.

Так, Альберто Каиро, физиотерапевт в Афганистане и руководитель ортопедической программы Международного Комитета Красного Креста, посвятил почти 30 лет своей жизни протезированию конечностей и оказанию помощи в трудоустройстве раненым афганцам.

Эварист Мфом как основатель организации "Солидарность добровольцев за права человека" в Демократической Республике Конго внес большой вклад в защиту прав конголезцев, перемещенных в результате конфликта. "Гуманитарные коридоры", новаторская международная инициатива, которая была создана совместно с итальянским правительством в 2015 году, предоставили возможность особенно уязвимым беженцам начать новую жизнь в Италии.

В течение 65 лет только один украинец получил премию Нансена. В 1998 году был награжден Мустафа Джемилев, за выдающиеся усилия и "приверженность праву возвращения крымских татар" на родину.

Награду Нансена получали не только отдельные лица, но и организации, как "Общество Красного Креста" или "Врачи без границ".

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