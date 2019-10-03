Дальше пойдут подушки: сеть взорвалась из-за креативного "ремонта" дорог под Николаевом, видео

В одном из населенных пунктов Николаевской области ямы на дорожном покрытии закрыли матрасами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН со ссылкой на фотографии и сведения от местных жителей.

Так, на фото, которое выложил в Facebook местный житель Сергей Савченко, видно два расстеленных на проезжей части матраса. Они также покрыты дорожной пылью, поэтому сливаются с трассой и издалека почти незаметны.

В комментариях было отмечено, что застелить так дорожные ямы было, вероятно, инициативой местных жителей, поскольку указанная дорога ведет к дачам и мало используется.

Также пользователи оставили несколько актуальных шуток и покритиковали местные власти за игнорирование проблем населения.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей сети ужаснуло состояние трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно.