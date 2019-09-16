Доедут не все: сеть ужаснули видео "адской" дороги в Украине

Пользователей интернета ужаснуло состояние трассы Одесса- Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно.

Соответствующие видео опубликованы в YouTube.

По словам местных жителей, данный участок не ремонтировали уже лет десять, дорога разбита полностью.

Для водителей, которым приходится выдвигаться в сторону Каховки, путь превращается в настоящую пытку.

Как сообщал "Апостроф", дорога областного значения Николаев-Кропивницкий находится в ужасном состоянии: на ней можно обнаружить ямы диаметром в метры.

Ранее в Украине запустили интернет-портал, который позволяет следить за финансированием строительства и ремонта дорог.

Напомним, подробнее о состоянии дорог в Украине читайте в материале "Апострофа": Живого места мало: по каким дорогам в Украине лучше не ездить.