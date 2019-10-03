Как человечеству пережить глобальную катастрофу: названы три лучших убежища от Апокалипсиса

В случае глобальной катастрофы человечество сможет спастись и возродиться заново в одной из высокоразвитых изолированных стран.

Об этом сообщает журнал Risk Analysis, ссылаясь на анализ ученых Мэтта Бойда и Ника Уилсона из Новой Зеландии.

Эксперты исследовали места и пришли к выводу, что человечество могло бы спастись на крупном острове или островном государстве. Территория помогла бы людям выжить при глобальной пандемии, что ученые считают вероятной причиной Апокалипсиса. К нему могут привести открытия в области биотехнологии.

"Возбудители болезней легко преодолеют сухопутные границы, поэтому изолированный самодостаточный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы населить Землю после катастрофы", - утверждают ученые.

В качестве потенциальных убежищ Уилсон и Бойд рассматривали независимые суверенные государства, не имеющие сухопутных границ (и не связанные мостами) с другими странами, с населением более 250 тысяч человек. Учитывалось географическое положение, наличие природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества, сложившиеся в государстве.

Всего в списке ученых 20 государств, которые разделили на подгруппы - непригодные для выживания и наиболее пригодные. В подборке лидируют три страны: Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Эти государства, по мнению авторов статьи, обладают всем необходимым, чтобы сохранить человечество во время глобальной пандемии и стать основой для построения нового общества.

"Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные", - подытоживают ученые.

Остальные страны (среди которых - Япония, Барбадос, Куба, Ямайка, Фиджи) также рассматривались, но они менее пригодные по мнению ученых.

"Некоторым из рассмотренных островных стран не хватало ресурсов, в том числе энергоносителей, а также социального капитала и политической стабильности для эффективного взаимодействия (людей - ред.) после катастрофы", - пояснили свои оценки Бойд и Уилсон.

Исследователи признают тот факт, что их методология может иметь ряд недостатков, которые они надеются исправить в дальнейших исследованиях. Кроме того, в будущем необходимо более детально рассмотреть влияние климатических изменений на лидирующие в их списке страны.

Как сообщал "Апостроф", на Западе рассказали сценарий Апокалипсиса, в случае, если начнется ядерная война между США и Россией.