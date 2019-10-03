RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:22
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета: интересные фото из Рады
15:15
"Слуга народа" сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса
15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Уже дома: Лукашенко освободил украинского журналиста, осужденного за шпионаж
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:35
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире: онлайн трансляция
14:17
Путин-бандеровец: известный карикатурист ярко отреагировал на его слова про Украину
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:40
"Слуги народа" решили создать новую группу в Раде: эксклюзивные фото
13:29
Бездушный нудист: появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как человечеству пережить глобальную катастрофу: названы три лучших убежища от Апокалипсиса

четверг, 03 октября 2019, 11:08
переглянути новину українською

В случае глобальной катастрофы человечество сможет спастись и возродиться заново в одной из высокоразвитых изолированных стран.

Об этом сообщает журнал Risk Analysis, ссылаясь на анализ ученых Мэтта Бойда и Ника Уилсона из Новой Зеландии.

Эксперты исследовали места и пришли к выводу, что человечество могло бы спастись на крупном острове или островном государстве. Территория помогла бы людям выжить при глобальной пандемии, что ученые считают вероятной причиной Апокалипсиса. К нему могут привести открытия в области биотехнологии.

"Возбудители болезней легко преодолеют сухопутные границы, поэтому изолированный самодостаточный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы населить Землю после катастрофы", - утверждают ученые.

В качестве потенциальных убежищ Уилсон и Бойд рассматривали независимые суверенные государства, не имеющие сухопутных границ (и не связанные мостами) с другими странами, с населением более 250 тысяч человек. Учитывалось географическое положение, наличие природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества, сложившиеся в государстве.

Всего в списке ученых 20 государств, которые разделили на подгруппы - непригодные для выживания и наиболее пригодные. В подборке лидируют три страны: Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Эти государства, по мнению авторов статьи, обладают всем необходимым, чтобы сохранить человечество во время глобальной пандемии и стать основой для построения нового общества.

"Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные", - подытоживают ученые.

Остальные страны (среди которых - Япония, Барбадос, Куба, Ямайка, Фиджи) также рассматривались, но они менее пригодные по мнению ученых.

"Некоторым из рассмотренных островных стран не хватало ресурсов, в том числе энергоносителей, а также социального капитала и политической стабильности для эффективного взаимодействия (людей - ред.) после катастрофы", - пояснили свои оценки Бойд и Уилсон.

Исследователи признают тот факт, что их методология может иметь ряд недостатков, которые они надеются исправить в дальнейших исследованиях. Кроме того, в будущем необходимо более детально рассмотреть влияние климатических изменений на лидирующие в их списке страны.

Как сообщал "Апостроф", на Западе рассказали сценарий Апокалипсиса, в случае, если начнется ядерная война между США и Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Мы победили, но нас "сливают": как в ОРДЛО встретили "формулу Штайнмайера"

Уже и не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил

В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: