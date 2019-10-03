Мечтает "похоронить": Путин попал на забавную карикатуру с долларом

На заявление президента России Владимира Путина о скором крахе доллара в сети отреагировали с юмором.

Карикатуру с тегом #dollar is dead (#доллар и дед) опубликовал в своем Twitter художник Андрей Петренко.

Российский президент Путин на заседании форума "Российская энергетическая неделя" "предсказал" скорое крушение американской валюты, обвинив в этом администрацию США, которая, по его словам, использует доллар "как политическое оружие", запрещая долларовые расчеты с Ираном, КНДР и Венесуэлой.

"Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. И скоро они грохнутся", - цитирует президента России "Интерфакс".

Как сообщал "Апостроф", раньше художник Сергей Елкин новой карикатурой высмеял отказ президента США Дональда Трампа поддерживать строительство нового газопровода "Северный поток-2" из России в страны Европы.