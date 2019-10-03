"Моторола" и Захарченко уже ждут его: в сети высмеяли заявление главаря ДНР про Украину, видео

Главарь ДНР Денис Пушилин сделал громкое заявление о капитуляции Украины, чем поверг в ярость пользователей сети.

Об этом он заявил в эфире пропагандистской телепередачи "60 минут" на канале "Россия24".

Сепаратистка и ведущая программы Ольга Скабеева задала вопрос Пушилину, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обрадовать его.

На это главарь ДНР ответил: "Украина должна капитулировать". Такое заявление вызвало смех у пропагандистов, которые присутствовали в студии.

Пользователи украинского сегмента сети также не промолчали. В комментариях к видео написали, что Пушилина уже ждут боевик "Моторола" и экс-главарь ДНР Захарченко, которые были ликвидированы.

Как сообщал "Апостроф", окружение главаря боевиков так называемой ДНР Дениса Пушилина придумало ему новую кличку, связанную с его резким набором веса после прихода во власть "республики".