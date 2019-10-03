На Донбассе вводится новый порядок пересечения пунктов пропуска: названа дата

Новые правила пересечении линии разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса будут введены 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Госпогранслужба обратилась с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения, которые вступают в силу с 29 октября, и для избежания проблем обязательно оформить для детей паспорта Украины или загранпаспорта.

Вместе с тем в ведомстве опровергли фейковую информацию, которую распространяют среди местных жителей боевики, о том, что украинские пограничники вообще не будут выпускать с временно оккупированных территорий детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении.

“Cоотечественникам, не достигшим 16-летнего возраста, при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины, или проездной документ ребенка", - сказано в сообщении.

В ГПСУ также отметили, что хотя миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, те, кто получил его раньше, могут этим документом без боязни пользоваться до окончания срока его действия.

Выехать из временно оккупированных территорий могут также граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины. Для этого им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Граждане Украины, которые родились на временно оккупированных территориях и не получили свидетельство о рождении украинского образца, могут выехать вместе с сопровождающим лицом и за ее паспортным документом, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

"Пропуск наших соотечественников, выехавших для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ДМС", - сказано в сообщении

В ГПСУ просят учесть, что пропуск на временно оккупированные территории граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57. Такое согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается в сопровождении родителя, с которым осуществила выезд.

Граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, могут совершать въезд и выезд без сопровождения родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или иных законных представителей, проживающих на временно оккупированных территориях. Для этого нужно будет предъявить документ, удостоверяющего личность и подтверждающий гражданство Украины, а также документ, подтверждающий обучение в учебном заведении на подконтрольной территории страны.

В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

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