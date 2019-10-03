Телефон взорвался прямо в руках: в Запорожье произошло страшное ЧП со школьницей, видео

В Запорожье в руках у школьницы взорвался iPhone, хозяйка устройства повреждений не получила.

Об этом сообщил отец пострадавшей, опубликовав видео и фото происшествия.

По его словам, девочка успела бросить телефон на пол, пока он не начал гореть, поэтому и избежала повреждений.

"Дочка собиралась в школу, пошла обуваться, телефон был в руках. Как вдруг ни с того ни с сего он хлопнул, начал шипеть, искриться. Она его сразу же выбросила из рук. На полу он уже загорелся", - говорит он.

Автор видео предположил, что в устройстве взорвался аккумулятор. Он отметил, что телефон эксплуатировался в обычном режиме и нормальных температурных условиях.

Специалисты считают, что взрыв ионно-литиевого аккумулятора как в iPhone может произойти из-за неподходящего зарядного устройства – если заряжать от розетки с помощью более мощного "зарядника", может произойти разрушение батареи. Они рекомендуют использовать зарядное, которое шло в комплекте с телефоном, не ронять устройство, и следить за скоростью зарядки.

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