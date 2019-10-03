Температура воздуха +25: появились интересные фото пляжей в Крыму

В четверг, 3 октября, в оккупированном Крыму была почти летняя погода, однако туристов от этого не прибавилось.

Это подтверждают фото, опубликованные на странице в Twitter блогером под ником RoksolanaToday & Крым.

Снимки были сделаны в курортному Судаке, где в этот день воздух прогрелся до +25 градусов по Цельсию. Несмотря на теплую погоду, на набережной не наблюдалось толпы туристов и отдыхающих. Почти пустынными были пляжи и пирсы.

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"Судак. Как хорошо могло бы быть тут сегодня", - подписала фотографии блогер.

Как раньше сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму "для защиты от терроризма" ограждают заборами железнодорожные пути.