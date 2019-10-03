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В афере с квартирами для НГУ замешан экс-нардеп: фамилия политика и детали скандала

четверг, 03 октября 2019, 09:47
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В среду, 2 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили о подозрении бывшему народному депутату и известному киевскому застройщику Максиму Микитасю: он обвиняется в завладении имуществом Национальной гвардии.

Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

"Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины", – сообщает НАБУ.

В сообщении не указывается имя бывшего народного депутата, однако из источников информагентства "Интерфакс-Украина" стало известно, что речь идет именно о Микитасе.

Напомним, Максим Микитась – бизнесмен, бывший владелец строительной компании "Укрбуд Девелопмент". Как ранее сообщал "Апостроф", в середине сентября Микитась заявил о том, что выходит из строительного бизнеса и больше не является владельцем "Укрбуда". Некоторые связывают эти события с борьбой за власть в Киеве между командой мэра Виталия Кличко (чьим приближенным считается Микитась) и главой Офиса президента Андреем Богданом.

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