В центре Херсона неизвестные на черном авто устроили стрельбу: опубликованы фото

3 октября в Херсоне на улице Тираспольской неизвестные стреляли из автомобиля и ранили двух мужчин.

Об этом сообщает Нацполиция Херсонской области.

Согласно показаниям, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета и ранили двух мужчин. Пострадавших госпитализировали.

Начальник ГУНП в Херсонской области полковник полиции Александр Прокудин решил ввести в действие полицейскую операцию "Сирена". Поэтому, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции для проведения первоочередных следственных действий.

По факту покушения на убийство следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство (ст.15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины и п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины).

Пострадавшие, 1969 и 1977 г.р., сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция принимает все меры для раскрытия этого преступления.

Как сообщал "Апостроф", 25 сентября в городе Бровары Киевской области двое мужчин избили и ограбили 19-летнего парня.