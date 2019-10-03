Под Киевом грабители табуреткой выбивали деньги из парня: фото и видео задержания "героев"

25 сентября в городе Бровары Киевской области двое мужчин избили и ограбили 19-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что пострадавший юноша праздновал свой День рождения с двумя друзьями, когда на улице компания познакомилась с тремя мужчинами. Именинник предложил им присоединиться к празднованию. Все вместе пошли к дому одного из новых "друзей". Там, один злоумышленник решил ограбить парня. Тогда он с сообщником стал его бить табуреткой. Над пострадавшим издевались до потери им сознания. После этого парня раздели и вынесли на обочину проезжей части.

19-летнего юношу заметили неравнодушные прохожие и вызвали полицию. Правоохранители оперативно установили подозреваемых лиц. Задержание одного из них состоялось в Днепре, а его сообщника - в Броварах.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом поймали грабителей в масках, которые напали на 80-летнюю пенсионерку, ограбили и побили.