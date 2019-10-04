Лукашенко показали в уморительной фотожабе на популярный Tetris Challenge

Президента Беларуси Александра Лукашенко изобразили в качестве героя популярного ныне флешмоба #TetrisChallenge.

Его суть в том, сотрудники всевозможных служб раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты "птичьего полета", при этом умельцы вокруг белорусского лидера "разложили" куда более интересные предметы.

Так, на картинке Лукашенко лежит среди картошки, арбузов, хоккейной атрибутики и девушек. В качестве транспортного средства главы государства здесь показали лимузин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военнослужащие приняли участие в популярном по всему миру флешмобе Tetris Challenge. Фигурки из тетриса изобразили воины ВСУ, чтобы сделать фото и принять участие в флешмобе. Собрали его из военной экипировки, оружия, а также поучаствовали сами бойцы.