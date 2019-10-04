Под Тернополем на месте ДТП погибли молодые парни: фото с места аварии

4 октября в поселке Козлив Козивского района пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов.

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов утра на автодороге в поселке Козлив. Водитель автомобиля BMW 320 сбил двух двадцатитрехлетний местных жителей.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

Мужчина говорит, что людей на дороге заметил слишком поздно, потому что было темно. Он пытался избежать столкновения, но не смог. Двое прохожих оказались под колесами авто, третьему удалось отбежать.

Ребята умерли до приезда бригады скорой помощи. Водитель, 1990 года рождения, проживает в соседнем селе Великий Ходачкив.

По предварительной информации, водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Через 2 часа после ДТП в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Его задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Мужчине инкриминируют статью 286 часть 3 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц.

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