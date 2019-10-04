В Днепре маршрутки и авто утонули после ливня: впечатляющие фото и видео

Из-за проливных дождей в Днепре затопило несколько жилых районов.

Об этом сообщает Информатор.

В результате проливных дождей наиболее плачевная ситуация, по словам местных жителей, сложилась в жилмассивах Тополь-3, Победе-5 и Парус.

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На улице Паникахи, что в жилмассиве Тополь, буквально утопали маршрутки. Здесь также парализовано движение электротранспорта — троллейбусы не могут проехать кольцо на Паникахи из-за большой лужи. Вода затекала в салон и сделала невозможной перевозку пассажиров. Хотя некоторые водители смело бороздили залитую водой дорогу.

В жилмассивах Победа 5 и 6 дождевая вода почти полностью затопила дворы, автомобили глохли прямо посреди дороги. В районах Парус и Диевка затопило подвалы и подходы к подъездам.





Среди пострадавших от ливней улиц и микрорайонов города - Терещенковская, Солончаковая и Мануйловский проспект, район Озерки, дворы на Воскресенкой и Шмидта. Также страдает 12-й квартал.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 28 сентября, во Львове прошли сильные ливни, из-за которых многие дороги в городе затопило.