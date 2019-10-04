В Харькове слон едва не устроил ЧП возле детского сада: сеть взбудоражило видео

В Харькове слон едва не повалил забор детского сада №253.

Соответствующее видео опубликовано в паблике "Харьков 1654".

"Сегодня в 17:20 в детском саду №253 этот эпизод мог закончиться трагедией. Животное пыталось завалить забор, за которым находились дети. Кто несет ответственность за сбежавшего слона?" - возмутился автор кадров.

Отметим, что к счастью, животное не добралось до детей.

"От мамы знаю, что был такой инцидент. За малышей нам, конечно, страшно, но мы очень благодарны воспитателям и администрации за то, что они сразу начали уводить ребят", - рассказала изданию NewsRoom родственница одного из воспитанников детсада Валерия Герман.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Японии слон хоботом убил человека.