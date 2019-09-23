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В Харькове посреди дороги разгуливал слон: опубликованы фото и видео

понедельник, 23 сентября 2019, 12:43
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В Харькове посреди улицы заметили слона, вероятно, сбежавшего из цирка.

Об этом сообщает Telegram канал "ХС Харьков".

На опубликованном видео зафиксировано, что слон свободно разгуливает неподалеку детского сада №253. На фоне слышно восторженные возгласы детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове заметили мужчину со львом на руках. На снимке видно, что на дикое животное хозяин надел ошейник. События происходили на конном рынке.

Также в Африке заметили жеребенка зебры с необычной окраской - темная в белый горошек. Снимок животного сделал фотограф Френк Лю в Национальном парке Массаи Мара в Кении.

Кроме того, стали известны финалисты конкурса самых забавных фотографий дикой природы - Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

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