Как человек превращается в бота: сеть взорвала меткая карикатура

Известный украинский художник Андрей Петренко посвятил свою новую работу теме интернет-"троллей".

Карикатура опубликована на странице художника в Twitter.

В своей работе Петренко показал человека, который сидит за ноутбуком. При этом как только он "погружается" в мир интернета, его облик с человеческого меняется на звериный, который жаждет крови.

Такой работой художник хотел показать агрессивно настроенных пользователей интернета, которые в виртуальном мире выглядят как кровожадные звери.

В сети комментируют работу Петренко и пишут, что именно так и представляли интернет-ботов.

Напомним, что художник Сергей Елкин опубликовал новую карикатуру, посвященную длительному пребыванию президента России Владимира Путина на своем посту.