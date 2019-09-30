Главный страх Путина показали меткой карикатурой

Известный художник Сергей Елкин опубликовал новую карикатуру, посвященную длительному пребыванию президента России Владимира Путина на своем посту.

Соответствующий рисунок размещен на странице художника в Facebook.

На карикатуре глава Кремля прячется за шторами от толпы людей, которые митингуют за окном. В руках у протестующих плакаты: "Надоел". "Знаю", – говорит Путин, скрываясь за шторой.

"Отступать некуда, за нами Гаага", – также шутят пользователи в комментариях.

Напомним, как сообщал "Апостроф", президента России Владимира Путина высмеяли на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за его роста.

Кроме того, ранее художник Сергей Елкин также высмеял карикатурой новую российскую ракету Х-101, которую изготовители назвали "недостижимой" для конкурентов.