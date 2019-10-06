Ни людей, ни машин: в сети показали депрессивное видео с оккупированного Донбасса

В сети опубликовали видео, на котором показали опустевший неподконтрольный Украине город Горловка в Донецкой области.

Видео разместил блогер Михаил Светлов в YouTube.

На кадрах видна центральная часть города - расположенные в Центрально-городском районе Горловки улицы Кирова, Герцена однако там практически безлюдно. На улицах мало людей и даже машин. Только осень играет яркими красками, скрываю серую пустынную реальность.

Пользователи сети прокомментировали видео, некоторые написали, что это их родной город и печально видеть его таким.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали об оккупированном российскими боевиками Донецке, который когда-то был мегаполисом. Блогер показал на видео, что происходит в городе.