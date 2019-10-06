От -3 до +19 градусов: синоптики дали интересный прогноз на начало недели в Украине

Начало недели в Украине будет еще холодным, но к ее концу температура воздуха повысится.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 7 октября, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов за Цельсием. Теплее будет на юге страны - +11...+13 градусов. Но там также возможны небольшие осадки в виде дождя. Дождь также прогнозируют в Винницкой и Днепропетровской областях.

Во вторник, 8 октября, ожидается такая же погода, как и в предыдущий день. Однако осадки вероятны на востоке Украины - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На западе страны ночью заморозки, температура опустится до -1...-3 градусов мороза.

В среду, 9 октября, температура воздуха на территории Украины поднимется на несколько градусов. Синоптики прогнозируют на западе днем +11...+13 градусов, на востоке, в центре и севере - 9-12 градусов тепла.

В четверг, 10 октября, в стране станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до отметки +12...+16 градусов за Цельсием. Но синоптики обещают дожди в Украине, кроме Волынской и Ровненской областей.

Как сообщал "Апостроф", в октябре украинцам стоит ожидать два "бабьих лета".