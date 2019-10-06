RU  UA  EN

понедельник, 7 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 октября

23:55
Сотни тысяч из Украины: Трамп выдвинул новые громкие обвинения против сына Байдена
22:24
Оля Полякова на Танцях з зірками потроллила Тину Кароль за ночнушки и латекс: видео
22:21
У Зеленского рассказали о подготовке нового закона по особому статусу Донбасса
20:47
Под Ровно авто с ребенком врезалось в грузовик: фото с места смертельной аварии
19:00
Модные тренды осени: 12 цветных вещей, без которых не обойтись
17:40
В Киеве митингующие потребовали отставки главы ОПУ Богдана: опубликовано видео
14:29
Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты
10:27
Немногие знают: всплыло неожиданное признание Трампа о разговоре с Зеленским
10:14
Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу
08:27
Полный "завал": нардеп показал интересные фото из Рады
07:58
"Эпоха бедности" в прошлом: сеть взбудоражило свежее видео с кортежем Зеленского
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

От -3 до +19 градусов: синоптики дали интересный прогноз на начало недели в Украине

воскресенье, 06 октября 2019, 13:35
переглянути новину українською

Начало недели в Украине будет еще холодным, но к ее концу температура воздуха повысится.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 7 октября, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов за Цельсием. Теплее будет на юге страны - +11...+13 градусов. Но там также возможны небольшие осадки в виде дождя. Дождь также прогнозируют в Винницкой и Днепропетровской областях.

Во вторник, 8 октября, ожидается такая же погода, как и в предыдущий день. Однако осадки вероятны на востоке Украины - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На западе страны ночью заморозки, температура опустится до -1...-3 градусов мороза.

В среду, 9 октября, температура воздуха на территории Украины поднимется на несколько градусов. Синоптики прогнозируют на западе днем +11...+13 градусов, на востоке, в центре и севере - 9-12 градусов тепла.

В четверг, 10 октября, в стране станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до отметки +12...+16 градусов за Цельсием. Но синоптики обещают дожди в Украине, кроме Волынской и Ровненской областей.

Как сообщал "Апостроф", в октябре украинцам стоит ожидать два "бабьих лета".

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Украине тысячи людей вышли на вече из-за новых договоренностей по Донбассу: фото, видео и все подробности

Монетизация субсидий по-новому: что это и как работает

Антикоррупци­онный батальон: зачем в Минобороны создают свою полицию

Аналитик рассказал СМИ, как действует фискальная мафия в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: