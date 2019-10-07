Что-то пошло не так: сеть повеселило забавное видео с Порошенко на Майдане

Пользователи сети высмеяли инцидент с экс-президентом Украины Петром Порошенко на Майдане в Киеве.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

6 октября после вече в центре столицы, где также присутствовал Порошенко с женой Мариной, он хотел уехать на такси. Однако водитель отказал бывшему главе государства, так как авто должно было везти пассажиров в Борисполь.

Очевидцы события отреагировали на него: некоторые осудили водителя такси и поддержали экс-президента, а другие были на стороне таксиста.

Пользователей интернета насмешила данная ситуация и они опубликовали смешные картинки.

Как ранее сообщал "Апостроф", 6 октября в Киеве на Майдане в Киеве люди вышли на Майдан на митинг против согласования накануне в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".