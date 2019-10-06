В Киеве собирается вече против скандальных договоренностей по Донбассу: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 6 октября, в Киеве люди вышли на Майдан на митинг против согласования накануне в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает "Апостроф".

На протест собрались противники воплощение договоренностей по Донбассу. На вече активисты собираются выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий.

Организаторы отмечают, что акция проходит исключительно под национальными флагами - никакой партийной символики.

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Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.

Как сообщал "Апостроф", у президента России Владимира Путина есть возможность повторить с "формулой Штаймайера" тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями.