Холод отступит: синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту

В воскресенье, 13 октября, в Украине будет теплая и комфортная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По предварительному прогнозу, в воскресенье в стране будет солнечно и тепло. В течение дня ожидается +15...+22 градуса, на севере и востоке +12...+16 градусов.

Однако во вторник, 8 октября, погода все же будет осенней и холодной. Ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже в течение дня максимально +7...+12 градусов.

На юге страны ночью еще будет тепло. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается +10...+15 градусов.

Осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь в Харьковской и Луганской областях пройдут небольшие дожди.

В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем +8...+10 градусов. Без осадков.

По прогнозам Диденко, потепление начнется уже в среду, 9 октября, постепенно, но с дождями в середине недели.

Как сообщал "Апостроф", в октябре украинцам стоит ожидать два "бабьих лета".