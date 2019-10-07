Холод отступит: синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту

В воскресенье, 13 октября, в Украине будет теплая и комфортная погода.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
По предварительному прогнозу, в воскресенье в стране будет солнечно и тепло. В течение дня ожидается +15...+22 градуса, на севере и востоке +12...+16 градусов.
Однако во вторник, 8 октября, погода все же будет осенней и холодной. Ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже в течение дня максимально +7...+12 градусов.
На юге страны ночью еще будет тепло. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается +10...+15 градусов.
Осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь в Харьковской и Луганской областях пройдут небольшие дожди.
В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем +8...+10 градусов. Без осадков.
По прогнозам Диденко, потепление начнется уже в среду, 9 октября, постепенно, но с дождями в середине недели.
Как сообщал "Апостроф", в октябре украинцам стоит ожидать два "бабьих лета".