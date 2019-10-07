На спикера Зеленского подали заявление в полицию: что известно

Известный украинский журналист Данило Яневский подал заявление о совершении уголовного правонарушения пресс-секретарем президента Юлией Мендель.

Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.

Журналист отметил, что Мендель своим нападением на корреспондента "Радио Свобода" у здания суда помешала ему осуществлять свою профессиональную деятельность. За подобного рода правонарушение, как отметил Яневский, пресс-секретарь должна понести ответственность согласно ст. 171 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Максимальная мера пресечения в рамках этой статьи – ограничение свободы на три года.

"Действия ее являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК Украины. Мендель с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации ... Прошу внести мое заявление о совершении Мендель Юлией Владимировной уголовного преступления по ч.2. ч.3 ст. 171 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований", - написал журналист.

Яневский уточнил, что обращение направил в Соломенское отделение полиции в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский шуткой отреагировал на скандал с некорректным поведением с журналистами своего пресс-секретаря Юлии Мендель.