Опубликовано полное видео "боевого" конфликта спикера Зеленского с журналистом

Редакция "Схем" опубликовала полное видео конфликта журналиста Сергея Андрушко с пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель.

Соответствующее видео появилось на странице "Схемы: коррупция в деталях" в Facеbook.

Журналисты отмечают, что опубликовали полное видео "во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и спикера Зеленского".

Напомним, что скандал между Мендель и Андрушко разгорелся после того, как первая попыталась отодвинуть журналиста от президента, которому тот хотел задать вопросы по главе Офиса президента Андрею Богдану в связи с расследованием "Схем" по нему.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети стали обсуждать новое видео с "рукоприкладством" спикера Зеленского. Оказывается, Мендель не впервые мешает журналистам выполнять свои прямые служебные обязанности.