По схеме Порошенко: военный эксперт объяснил срыв разведения сил на Донбассе

Срыв разведения сил на Донбассе был закономерной реакцией украинской власти на противодействие в обществе, которое выразилось в состоявшейся в воскресенье, 6 октября, акции на Майдане.

Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель Михаил Жирохов

По словам эксперта, военное и политическое руководство страны было смущено проведенной акцией на Майдане, поэтому, воспользовавшись старой схемой Петра Порошенко, было сделано заявление о том, что разведение невозможно, поскольку продолжаются обстрелы.

"Такие "разведения" продолжаются с 2016 года, но они не происходят, потому что нет паузы в 7 дней - это одно из условий Минских договоренностей. "Режим тишины" сохранялся в Станице Луганской, но там было ОБСЕ, которое подтвердило, что обстрелов не было в течение 7 дней. А ни в Золотое, ни в Петровское ОБСЕ не заезжает, поскольку они считают, что это очень опасно. А поэтому, были обстрелы или нет - решают военные на местах", - заметил Жирохов.

Он также утверждает, что контролировать войска "на нуле" практически невозможно, поскольку за 5 лет войны появились "неучтенные боеприпасы", кроме того существует "третья сила" - люди, которые не контролируются ни украинской, ни оккупационной властью. Но даже этот момент, по мнению Жирохова, не помешал бы разведению войск, если бы власть не увидела противодействия в обществе.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Разведение войск на Донбассе: Украину устроит только один вариант.