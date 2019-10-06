Зеленского зовут на разговор: эксклюзивные фото вече в Киеве

В воскресенье, 6 октября, в Киеве проходит мирная акция протеста против так называемой "формулы Штайнмайера".

В КИЕВЕ СОБИРАЕТСЯ ВЕЧЕ ПРОТИВ СКАНДАЛЬНЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПО ДОНБАССУ: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

"Апостроф" публикует уникальные фотографии и видео с места событий.

На Майдан Независимости вышли украинцы, которые требуют от руководства страны разъяснений по поводу согласованного в Минске документа.

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В частности, участники мирной акции требуют встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, к которому у них есть вопросы.

Напомним,1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.

Как сообщал "Апостроф", у президента России Владимира Путина есть возможность повторить с "формулой Штаймайера" тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями.