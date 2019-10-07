России нужен не Донбасс: в сети одним видео показали всю опасность "формулы Штайнмайера"

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев высказался о позиции Российской Федерации по Донбассу.

Это обсуждают в социальных сетях.

"Самое простое пояснение того, что такое "формула Штайнмайера" и что такое "особый статус" на постоянной основе. Словами оккупанта. За одну минуту все сказал", - написали в интернете и опубликовали видео с речью Соловьева.

Отметим, что пока остается неизвестным, когда была сделана эта видеозапись.

Пользователи сети прокомментировали слова пропагандиста, их возмутило его заявление.

Как ранее сообщал "Апостроф", известный российский пропагандист Владимир Соловьев высмеял жителей оккупированной части Донбасса, которые в отличие от жителей Украины не могут без страха выйти из своих домов.

Также напомним, путинский пропагандист, телеведущий Петр Толстой дал необычное определение Украины, назвав ее "ногой России".