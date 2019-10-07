Совершили марш и "уничтожили" врага: появились яркие фото учений бойцов ВСУ

В 4-й отдельной танковой бригаде успешно прошли занятия по тактической подготовке: бронетехника форсировала водоем в сопровождении вертолетов.

Фото с учений опубликованы на страничке бригады в соцсети Facebook.

Во время учений был совершен марш, преодоление водной преграды и уничтожение условного противника в ходе ведения наступления. Исходя из тактической обстановки, прикрытие переправы осуществлялось парой боевых вертолетов.

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"Все эти задачи выполнены на отлично", - сообщают в танковой бригаде.

Кроме того, на занятиях были отработаны учебные вопросы по подготовке и организации боевых задач в составе подразделений.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киевской области прошли масштабные учения подразделений МВД.