Совершили марш и "уничтожили" врага: появились яркие фото учений бойцов ВСУ

В 4-й отдельной танковой бригаде успешно прошли занятия по тактической подготовке: бронетехника форсировала водоем в сопровождении вертолетов.
Фото с учений опубликованы на страничке бригады в соцсети Facebook.
Во время учений был совершен марш, преодоление водной преграды и уничтожение условного противника в ходе ведения наступления. Исходя из тактической обстановки, прикрытие переправы осуществлялось парой боевых вертолетов.
"Все эти задачи выполнены на отлично", - сообщают в танковой бригаде.
Кроме того, на занятиях были отработаны учебные вопросы по подготовке и организации боевых задач в составе подразделений.
Как сообщал "Апостроф", раньше в Киевской области прошли масштабные учения подразделений МВД.