В Киеве подростки жестоко избили пьяного мужчину: сеть ужаснуло видео

В Пуще Водице в Киеве подростки напали на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начали над ним издеваться с применением электрошока.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Так, на видео заметно, как группа из молодых людей окружает сидящего на полу мужчину, пытается ему предъявлять какие-то претензии в агрессивной форме, а затем применяет против него электрошок. На следующем кадре мужчина уже лежит, закрыв голову руками. Подростки в это время тянут его за одежду и продолжают издеваться с помощью электрошока.

В сети видео с издевательствами над пьяным мужчиной вызвало волну гнева, пользователи призвали к самосуду над подростками. Также было отмечено, что виновники не скрыли своих аккаунтов в Instagram на видео, поэтому их легко будет найти.

Как сообщал "Апостроф", ранее во львовском общежитии подростки сняли на камеру издевательства над сверстниками. Ученики третьего курса били своих сокурсников с второго курса. В общежитии хулиганы приходили в комнату к подросткам и издевались над ними, фиксируя это на видео.