Во Львове пьяная толпа подростков устроила бойню в общежитии: видео и рассказ очевидца

В львовском общежитии подростки сняли на камеру издевательства над сверстниками.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Инцидент произошел в Львовском высшем профессиональном училище технологий и сервиса. Там ученики третьего курса били своих сокурсников с второго курса, угрожая им. В общежитии хулиганы приходили в комнату к подросткам и издевались над ними, фиксируя это на видео.

Активисты организации С14, к которым попало видео, решили разобраться в ситуации. Они отметили, что жертвы избиений запуганы и не идут на контакт. Потому неравнодушные граждане пошли к дирекции училища. Директрисе предложили отчислить обидчиков, однако спустя неделю она ничего не предприняла.

"Оператор", который снимал избиения, рассказал журналистам, что третьекурсники напились и решили отомстить младшим за какую-то обиду.

"Я лежал, ко мне пришли, чтобы я шел бить второй курс, я сказал, что их бить не буду. Они начали меня бить, сказали, что если я их не буду бить, то мне будет "хана". Я отказался, получил, и они мне сказали, что, если я сниму видео, то они меня не будут трогать. Я снял видео и они меня не трогали", - рассказал свидетель буллинга.

Тем временем в дирекции училища отметили, что на скандал реагируют. Трое хулиганов - с Ровненской области, Бродов и Закарпатья - уже не впервые нарушают дисциплину. С общежития пообещали выселить всех: и тех, кто бил, и тех, кого били.

Повреждения у жертв буллинга небольшие: синяки и царапины. Их родители отказались снимать побои. Но в Львовской областной администрации сказали, что проведут расследование, в частности, и работы педагогов.

Как сообщал "Апостроф", школьника затравили за самодельную футболку, но за него вступились студенты.